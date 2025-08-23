Live
  Сб 23.08.2025
Харків – перлина нашої країни – заступник командувача Нацгвардії Вадим Гладков

23.08.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Звання почесного громадянина міста Харків надали бригадному генералу Вадиму Гладкову – першому заступнику командувача Національної гвардії України.

Враженнями від нагороди та любов’ю до Харкова захисник України поділився з МГ “Об’єктив”.

“Я харків’янин. Зі свого життя я тільки три роки не проживаю в Харкові. У 2008-му був розподілений і проходив службу в місті Сімферополі, після чого повернувся сюди через рік. І зараз уже два роки на посаді заступника командувача Національної гвардії України. Наше головне управління знаходиться в місті Києві, тому я вимушений був переїхати до міста Києва. А так я вважаю, що Харків – це перлина нашої країни як архітектурна, так і культурна, так і атмосферна. Гарнішого, чистішого та красивішого міста я не зустрічав на території нашої держави більше”, — сказав Гладков, який приїхав до рідного міста у святковий день, щоб отримати почесне звання.

На початку повномасштабного вторгнення РФ Вадим Гладков був у Харкові. Він був заступником командира загону спеціального призначення “Омега”.

“Із першими вибухами я зібрав речі, поїхав на службу контролювати, ставити завдання та робити те, чого від мене вимагають обставини та моя посада. Зачистка міста, ДРГ коли просочувалися, з ними, боролися тощо“, – поділився захисник.

Читайте також: «Харків буде завжди Україною» – Немічев із «Kraken» привітав з Днем міста

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
