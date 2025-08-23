Live
  • Сб 23.08.2025
  • Харьков  +16°С
  • USD 41.22
  • EUR 47.98

Харьков — жемчужина нашей страны — замкомандующего Нацгвардии Вадим Гладков

Оригинально 18:33   23.08.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Харьков — жемчужина нашей страны — замкомандующего Нацгвардии Вадим Гладков

Звание почетного гражданина города Харьков присвоили бригадному генералу Вадиму Гладкову — первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины.

Впечатлениями от награды и любовью к Харькову защитник Украины поделился с МГ «Объектив».

«Я харьковчанин. Из своей жизни только три года я не проживаю в Харькове. В 2008 году был распределен и проходил службу в городе Симферополе, после чего вернулся сюда через год. И сейчас уже два года в должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Наше главное управление находится в Киеве, поэтому я вынужден был переехать в Киев. А так я считаю, что Харьков – это жемчужина нашей страны как архитектурная, так и культурная, так и атмосферная. Более красивого, более чистого и красивого города я не встречал на территории нашего государства больше», — сказал Гладков, который приехал в родной город в праздничный день, чтобы получить почетное звание.

В момент начала полномасштабного вторжения РФ Вадим Гладков был в Харькове. Он был заместителем командира отряда специального назначения «Омега».

«С первыми взрывами я собрал вещи, поехал на службу — контролировать, ставить задачи и делать то, чего от меня требуют обстоятельства и моя должность… Зачистка города, ДРГ, когда просачивались, с ними боролись и так далее», — поделился защитник.

Читайте также: «Харьков будет всегда Украиной» — Немичев из «Kraken» поздравил с Днем города

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
Новый памятник «50-й параллели» открыли в Харькове накануне Дня города (фото)
22.08.2025, 18:51
В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ
В Харькове столкнулись Toyota, троллейбус и автобус, есть пострадавшие – НПУ
23.08.2025, 17:36
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
23.08.2025, 17:47
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
Почетные граждане Харьковщины утверждены, на очереди — Харькова: кто они
21.08.2025, 21:34
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
День Харькова под землей: концерт и награждение «почетных» (фото, видео)
23.08.2025, 17:38
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
После Аляски: «Шахеды» убили семью в Харькове – обзор фронта
23.08.2025, 19:01

Новости по теме:

09:16
«Любовь к Харькову – безгранична» — Терехов поздравил жителей с Днем города 📹
20:26
В праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах — Терехов 📹
13:31
В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют
20:07
Концерты и спектакли пройдут в метро Харькова ко Дню города — программа
20:37
День Харькова и День Независимости Украины горожане будут праздновать в метро

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьков — жемчужина нашей страны — замкомандующего Нацгвардии Вадим Гладков»; из категории Оригинально на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 августа 2025 в 18:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Звание почетного гражданина города Харьков присвоили бригадному генералу Вадиму Гладкову — первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины".