Харьков — жемчужина нашей страны — замкомандующего Нацгвардии Вадим Гладков
Звание почетного гражданина города Харьков присвоили бригадному генералу Вадиму Гладкову — первому заместителю командующего Национальной гвардией Украины.
Впечатлениями от награды и любовью к Харькову защитник Украины поделился с МГ «Объектив».
«Я харьковчанин. Из своей жизни только три года я не проживаю в Харькове. В 2008 году был распределен и проходил службу в городе Симферополе, после чего вернулся сюда через год. И сейчас уже два года в должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Наше главное управление находится в Киеве, поэтому я вынужден был переехать в Киев. А так я считаю, что Харьков – это жемчужина нашей страны как архитектурная, так и культурная, так и атмосферная. Более красивого, более чистого и красивого города я не встречал на территории нашего государства больше», — сказал Гладков, который приехал в родной город в праздничный день, чтобы получить почетное звание.
В момент начала полномасштабного вторжения РФ Вадим Гладков был в Харькове. Он был заместителем командира отряда специального назначения «Омега».
«С первыми взрывами я собрал вещи, поехал на службу — контролировать, ставить задачи и делать то, чего от меня требуют обстоятельства и моя должность… Зачистка города, ДРГ, когда просачивались, с ними боролись и так далее», — поделился защитник.
