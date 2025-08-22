Live
В праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах — Терехов 📹

Общество 20:26   22.08.2025
Елена Нагорная
Городской голова Игорь Терехов призвал жителей Харькова не пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздничных выходных.

Мэр сообщил, что по городу будут курсировать специальные автомобили, из которых специалисты с помощью громкоговорителей будут дополнительно оповещать о воздушных угрозах.

«Я очень хочу обратиться ко всем харьковчанам: прислушивайтесь к воздушным тревогам. Я понимаю, что многие люди будут гулять возле инсталляций. Мы проинструктировали наших работников… Мы сделали такую логистику — наши работники на специальных автомобилях с громкоговорителями будут ездить по городу и в случае воздушных тревог оповещать людей, чтобы они имели возможность укрыться в метрополитене — как в самом большом укрытии, которое есть возле этих локаций», — отметил Терехов.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, День Харькова и День Независимости в этом году будут массово отмечать под землей. Концерты пройдут на станциях метро по соображениям безопасности. Поэтому в работе подземки будут возникать временные ограничения. Также в праздничные дни в городе запустят временный маршрут троллейбуса – №17. Он будет курсировать по улице Сумской – от Центрального парка до площади Конституции.

Читайте также: 60 мероприятий запланированы ко Дню Харькова и Дню Независимости – НПУ готова

Автор: Елена Нагорная
