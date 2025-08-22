В праздники харьковчан будут дополнительно оповещать об угрозах — Терехов 📹
Городской голова Игорь Терехов призвал жителей Харькова не пренебрегать сигналами воздушной тревоги во время праздничных выходных.
Мэр сообщил, что по городу будут курсировать специальные автомобили, из которых специалисты с помощью громкоговорителей будут дополнительно оповещать о воздушных угрозах.
«Я очень хочу обратиться ко всем харьковчанам: прислушивайтесь к воздушным тревогам. Я понимаю, что многие люди будут гулять возле инсталляций. Мы проинструктировали наших работников… Мы сделали такую логистику — наши работники на специальных автомобилях с громкоговорителями будут ездить по городу и в случае воздушных тревог оповещать людей, чтобы они имели возможность укрыться в метрополитене — как в самом большом укрытии, которое есть возле этих локаций», — отметил Терехов.
Видео: пресс-служба Харьковского горсовета
Напомним, День Харькова и День Независимости в этом году будут массово отмечать под землей. Концерты пройдут на станциях метро по соображениям безопасности. Поэтому в работе подземки будут возникать временные ограничения. Также в праздничные дни в городе запустят временный маршрут троллейбуса – №17. Он будет курсировать по улице Сумской – от Центрального парка до площади Конституции.
Дата публикации материала: 22 августа 2025 в 20:26
