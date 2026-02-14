Новости Харькова — главное за 14 февраля: подарок от НГУ, регион подтапливает

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

18:01

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине 14 и 15 февраля

«В ближайший час 14 февраля с сохранением ночью и утром 15 февраля по городу и области ожидается туман, видимость 200 – 500 м. На дорогах гололедица. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призывали быть внимательными и осторожными.

В воскресенье, также предупредили в гидрометцентре, ночью и утром ожидаются порывы ветра, 15 — 20 м/с. Явлению присвоили I уровень опасности, желтый.

16:15

Где сегодня атаковал враг на Харьковщине: сводка Генштаба ВСУ на 16:00

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодезного. Три боя продолжаются.

На Купянском направлении оккупанты пытаются наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. В общем произошло три боя, два из которых сейчас продолжаются.

15:43

Резкое потепление, тает снег: Харьковщину подтапливает, помогают спасатели

«Из-за резкого потепления и интенсивного таяния снега в области наблюдается повышение уровня воды. Это привело к подтоплению жилого сектора и приусадебных участков в нескольких районах области», — отметили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Случаи подтопления зафиксировали в Берестинском, Изюмском и Харьковском районах.

«Для откачки воды привлечены мотопомпы, спецтехника ГСЧС и коммунальная техника», — добавили спасатели.

Они говорят, что продолжают мониторить ситуацию и оказывать помощь жителям пострадавших районов. Работы будут продолжаться до полного устранения угрозы и стабилизации обстановки.

15:24

В Харькове запустили пилотный проект 5G

«Масштабируем пилот 5G на Харьков — уже в третьем городе Украины, всего в 30 км от границы. Символично, что первыми связь нового поколения в День влюбленных протестировали молодожены. Владислав и Екатерина первыми сказали «Да!» в Дії на 5G-скорости. Поздравляем инновационную семью Украины», — рассказали в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В компании «Киевстар» уточнили, что поймать скоростной мобильный интернет можно на площади Свободы.

12:05

Что подарили нацгвардейцы Харькову ко Дню влюбленных

Военный оркестр 5-й Слобожанской бригады «Скиф» НГУ устроил концерт в харьковской подземке. Отмечают, что это был подарок родному городу ко Дню влюбленных.

«Мы пытались подобрать песни и композиции, соответствующие этому светлому и нежному празднику. Сегодня все посвящено любви», – рассказал дирижер оркестра Владимир Столяров.

Харьковчане, присутствовавшие на концерте, подчеркнули: проводить такие мероприятия сейчас очень важно. Ведь это помогает поднимать настроение в трудные времена.

«В нашей бригаде очень ценят отношение харьковчан к нам и ту помощь, которую волонтеры и просто харьковчане оказывают бригаде. Именно поэтому мы не можем оставаться в стороне, когда в наших силах чем-то помочь Харькову или, как сегодня, просто поднять настроение жителям города», — сказал начальник службы гражданско-военного сотрудничества офицер Максим Патрушев.

<br />

10:01

Три человека погибли в бытовых пожарах на Харьковщине – ГСЧС

За сутки спасатели 11 раз выезжали тушить возгорания в регионе, два пожара начались в результате российских ударов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В результате бытовых пожаров погибли три человека.

В частности, 13 февраля в 08:17 в поселке Пересечное горели домашние вещи и мусор в комнате на площади 10 м кв.

«На месте пожара обнаружено тело владельца дома, 1961 года рождения. Причина пожара – неосторожность во время курения», — отметили в ГСЧС.

В 11:12 в поселке Покотиловка в доме горела мебель на кухне на площади 5 м кв. На месте возгорания нашли тело женщины 1961 года рождения. Причина пожара – неосторожность во время курения, уточнил пресс-секретарь облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

В 21:45 в селе Большая Рогозянка пылал частный дом на площади 40 кв м. На пожаре нашли тело женщины 1972 год рождения. Почему произошло возгорание, сейчас устанавливают, рассказали спасатели.

09:03

Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за прошедшие сутки: есть пострадавший

За прошедшие сутки вражеские ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в селе Феськи Золочевской громады пострадал 22-летний мужчина. Также медики оказали помощь 60-летней женщине, которая 11 февраля пострадала в результате обстрела в поселке Золочев», — отметил Синегубов.

За сутки враг выпустил на регионе шесть БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию», один FPV-дрон, тип еще трех БпЛА устанавливают.

В результате обстрелов в селе Клиново-Новоселовка повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и электросети, в селе Барановка пострадал трактор, в Золочеве – частный дом.

В поселке Приколотное повреждены два частных дома.

В селе Новая Казачья пострадал автомобиль, в Дергачах повреждены авто и сельскохозяйственная техника.

08:14

17 раз враг атаковал на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 08:00

На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино и Малая Волчья.

На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.

06:49

Ночь в Харькове прошла без тревог

Отбой тревоги раздался в областном центре еще в 22:34. После этого сирены в городе не звучали.

Однако «тревожно» было в области. Около 22:40 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеских БпЛА на северо-восточном направлении региона, они держали курс на север.

Уже в 04:34 дроны летели в сторону Лозовой.

Напомним, массированную атаку FPV-дронами по приграничью Харьковской области совершили военные РФ 13 февраля. В Дергачевской громаде около 9:00 дрон атаковал гражданский автомобиль, двигавшийся из Новой Казачьей в сторону Слатиного. В машине было трое местных – двое мужчин и женщина. К счастью, водитель успел вовремя маневрировать, люди выскочили из автомобиля и остались невредимыми, сообщал начальник ГВА Вячеслав Задоренко. Около 11:00 сразу несколько БпЛА нанесли удары по жилому кварталу в Прудянке, уничтожив автомобиль и повредив по меньшей мере пять частных домов.

В Золочевской громаде, как рассказал МГ «Объектив» глава ПВА Виктор Коваленко, российские войска артиллерией и FPV-дронами атаковали село Клиновая-Новоселовка. Там уничтожен частный дом, повреждены два дома, хозяйственные постройки и энергосети. Без пострадавших.