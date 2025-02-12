Время сказать «да». Жителей Харьковщины приглашают стать супругами 14 февраля

В особый день для влюбленных, 14 февраля, Восточное межрегиональное управление Минюста предлагает официально засвидетельствовать свою любовь.

«14.02.2025 – пора сказать «да». Особый день, когда цифры сами говорят о самом прекрасном чувстве. 14 февраля – время искренних признаний, теплых объятий и важных решений. Любовь объединяет и защищает, убедитесь и вы», — говорится в сообщении.

Так что в ведомстве предлагают выбрать именно эту дату для создания семьи. Пожениться можно в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния Восточной юстиции в Донецкой, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Напомним, ко Дню влюбленных уже готовятся и в Харькове. В частности, в Салтовском районе установили соответствующие декорации.