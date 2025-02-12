Час сказати «так». Жителів Харківщини запрошують стати подружжям 14 лютого
Фото: Східне міжрегіональне управління Мін’юсту
В особливий день для закоханих, 14 лютого, Східне міжрегіональне управління Мін’юсту пропонує офіційно засвідчити своє кохання.
«14.02.2025 – час сказати «так». Особливий день, коли цифри самі промовляють про найпрекрасніше почуття. 14 лютого – час щирих зізнань, теплих обіймів та важливих рішень. Кохання єднає та захищає, переконайтесь і ви», – йдеться у повідомленні.
Тож у відомстві пропонують обрати саме цю дату для створення сім’ї. Одружитися можна у відділах державної реєстрації актів цивільного стану Східної юстиції на Донеччині, Полтавщині, Сумщині, Харківщини та Чернігівщині.
Нагадаємо, до Дня закоханих вже готуються і в Харкові. Зокрема, в Салтівському районі встановили відповідні декорації.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В особливий день для закоханих, 14 лютого, Східне міжрегіональне управління Мін’юсту пропонує офіційно засвідчити своє кохання.".