Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)
Фото: ХМР
Декорації до Дня святого Валентина встановили в Салтівському районі.
“Працівники КП «Харківблагоустрій» продовжують створювати святкову атмосферу для містян. Так, в одному з дворів у Салтівському районі вони встановили декорації до Дня святого Валентина”, – написали у пресслужбі мерії.
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: дворники, день святого валентина, салтовский район, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 10:19;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декорації до Дня святого Валентина встановили в Салтівському районі.".