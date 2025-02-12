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Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)

Репортаж 10:19   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото) Фото: ХМР

Декорації до Дня святого Валентина встановили в Салтівському районі.

День Святого Валентина у Харкові
Фото: ХМР

“Працівники КП «Харківблагоустрій» продовжують створювати святкову атмосферу для містян. Так, в одному з дворів у Салтівському районі вони встановили декорації до Дня святого Валентина”, – написали у пресслужбі мерії.

День Святого Валентина у Харкові
Фото: ХМР
День Святого Валентина у Харкові
Фото: ХМР

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 10:19;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Декорації до Дня святого Валентина встановили в Салтівському районі.".