Атмосферу кохання у Салтівському районі створили харківські двірники (фото)

Декорації до Дня святого Валентина встановили в Салтівському районі.

“Працівники КП «Харківблагоустрій» продовжують створювати святкову атмосферу для містян. Так, в одному з дворів у Салтівському районі вони встановили декорації до Дня святого Валентина”, – написали у пресслужбі мерії.