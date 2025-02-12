Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина
Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з диференційованою повітряною тривогою у Харкові, а також пояснив, чому її ще не запустили.
“Ми чекаємо дозволу від Генерального штабу, ДСНС. Дійсно, ми протестували і тести були дуже вдалими – приїжджала відповідна комісія з Києва, бачила на власні очі, як це все працює. Тому ми очікуємо сьогодні, як найближчим часом, що отримаємо дозвіл. І будемо мати можливість сьогодні, щоб повітряні тривоги лунали зовсім інші часи, коли є реальна загроза”, – пояснив Терехов.
Він додав, що диференційована повітряна тривога є дуже важливою для міста. Якщо проаналізувати минулий рік – вона безперервно звучала близько шести місяців. Це означає, що пів року люди не могли відвідати банки, різні держустанови та отримати необхідні послуги, адже під час тривог такі організації не працюють.
“І я хочу сказати, що ми очікуємо найближчим часом, що отримаємо дозвіл і втілюємо в життя цей проєкт щодо диференційних тривог в місті Харків”, – резюмував міський голова.
Відео: національний телемарафон “Єдині новини”
Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. 10 лютого мер Ігор Терехов повідомив, що процес заміни старих повітряних тривог на нові диференційовані, передбачені міською автоматизованою системою централізованого оповіщення, вже розпочався, а система вже введена в експлуатацію. Залишилося лише отримати дозвіл від військових та ДСНС.
Читайте також: Ділянку в Олексіївському лугопарку прокуратура повернула до Харкова
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: терехов, тревоги, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 09:27;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з диференційованою повітряною тривогою у Харкові, а також пояснив, чому її ще не запустили.".