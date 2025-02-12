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Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина

Суспільство 09:27   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов: диференційована тривога у Харкові не працює – причина Скріншот

Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з диференційованою повітряною тривогою у Харкові, а також пояснив, чому її ще не запустили.

Ми чекаємо дозволу від Генерального штабу, ДСНС. Дійсно, ми протестували і тести були дуже вдалими – приїжджала відповідна комісія з Києва, бачила на власні очі, як це все працює. Тому ми очікуємо сьогодні, як найближчим часом, що отримаємо дозвіл. І будемо мати можливість сьогодні, щоб повітряні тривоги лунали зовсім інші часи, коли є реальна загроза”, – пояснив Терехов.

Він додав, що диференційована повітряна тривога є дуже важливою для міста. Якщо проаналізувати минулий рік – вона безперервно звучала близько шести місяців. Це означає, що пів року люди не могли відвідати банки, різні держустанови та отримати необхідні послуги, адже під час тривог такі організації не працюють.

“І я хочу сказати, що ми очікуємо найближчим часом, що отримаємо дозвіл і втілюємо в життя цей проєкт щодо диференційних тривог в місті Харків”, – резюмував міський голова.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, 7 лютого виконавчий комітет Харківської міськради ухвалив рішення про введення в експлуатацію диференційованої тривоги. У мерії уточнили, що система пройшла всі необхідні випробування та повністю готова до роботи. 10 лютого мер Ігор Терехов повідомив, що процес заміни старих повітряних тривог на нові диференційовані, передбачені міською автоматизованою системою централізованого оповіщення, вже розпочався, а система вже введена в експлуатацію. Залишилося лише отримати дозвіл від військових та ДСНС.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 09:27;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував ситуацію з диференційованою повітряною тривогою у Харкові, а також пояснив, чому її ще не запустили.".