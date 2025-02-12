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Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів

Суспільство 11:05   12.02.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терехов відповів, що відчувають харків’яни під час морозів Скріншот

Мер Ігор Терехов відповів на запитання ведучого нацмарафону, чи “тиснуть” морози на харків’ян і як загалом така погода позначилася на житті людей у ​​місті – чи відчувають вони підтримку.

“Що стосується розбитих вікон, що стосується пошкоджених теплотрас, ми намагаємось все відновлювати і відбудовувати. Бо неможливо сьогодні не закривати контури після «прильотів». Так, я розумію, що ми закриваємо їх тим способом, яким маємо можливість – це ДСП. Але ми дуже багато зробили і намагаємося зробити для того, щоб люди не відчували себе такими покинутими під час зими”, – сказав Терехов.

Він зазначив, що приділяли чимало уваги тепломережам, щоб цього року опалювальний сезон пройшов максимально успішно.

“Дуже серйозно ставилися до проходження опалювального сезону, дуже багато було зроблено. Так, ви чудово розумієте, що постійні обстріли, постійне пошкодження і ТЕЦ, і підстанцій, і всього обладнання, яке виробляє теплопостачання. Але ми намагаємося зробити так, щоб якнайшвидше усунути все це, що коїть російський агресор. Тому сьогодні у Харкові, на щастя, є теплопостачання, є водопостачання, є електропостачання, працює громадський транспорт. Так що місто живе, місто працює”, – констатував міський голова.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2025 в 11:05;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Ігор Терехов відповів на запитання ведучого нацмарафону, чи “тиснуть” морози на харків’ян і як загалом така погода позначилася на житті людей у ​​місті.".