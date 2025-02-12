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Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов

Общество 11:05   12.02.2025
Николь Костенко-Лагутина
Терехов ответил, что чувствуют харьковчане во время морозов Скриншот

Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего нацмарафона, «давят» ли морозы на харьковчан и как в целом такая погода отразилась на жизни людей в городе – чувствуют ли они поддержку.

По словам городского головы, наступление морозов – вызов для Харькова, учитывая количество разбитых домов и поврежденных коммуникаций. Однако пытаются работать над тем, чтобы холода не повлияли на жизнь харьковчан. В частности, стараются поддерживать горожан, чтобы те не чувствовали себя брошенными.

«Что касается разбитых окон, что касается поврежденных теплотрасс, мы стараемся все восстанавливать и восстанавливать. Ибо невозможно сегодня не закрывать контуры после «прилетов». Да, я понимаю, что мы закрываем их тем способом, которым имеем возможность – это ДСП. Но мы очень многое сделали и пытаемся сделать для того, чтобы люди не чувствовали себя такими брошенными во время зимы», – отметил Терехов.

Он отметил, что уделяли достаточно много внимания теплосетям, для того, чтобы в этом году отопительный сезон прошел максимально успешно.

«Очень серьезно относились к прохождению отопительного сезона, очень многое было сделано. Да, вы прекрасно понимаете, что постоянные обстрелы, постоянное повреждение и ТЭЦ, и подстанций, и всего оборудования, производящего теплоснабжение. Но мы стараемся сделать так, чтобы как можно быстрее устранить все, что делает российский агрессор. Поэтому сегодня в Харькове, к счастью, есть теплоснабжение, есть водоснабжение, есть электроснабжение, работает общественный транспорт. Так что город живет, город работает», – констатировал городской голова.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2025 в 11:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Игорь Терехов ответил на вопрос ведущего нацмарафона, «давят» ли морозы на харьковчан и как в целом такая погода повлияла на жизнь людей в городе.".