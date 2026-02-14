Новини Харкова — головне за 14 лютого: подарунок від НГУ, регіон підтоплює

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

18:01

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 14 та 15 лютого

«В найближчу годину 14 лютого зі збереженням вночі та вранці 15 лютого по місту та області очікується туман, видимість 200 – 500 м. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути уважними та обережними.

У неділю, також попередили у гідрометцентрі, вночі та вранці очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Явищу присвоїли I рівень небезпечності, жовтий.

16:15

Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Три бої тривають.

На Куп’янському напрямку окупанти намагаються наступати в районі населеного пункту Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Загалом відбулося три бої, два з яких наразі тривають.

15:43

Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники

«Через різке потепління та інтенсивне танення снігу в області спостерігається підвищення рівня води. Це призвело до підтоплення житлового сектору та присадибних ділянок у кількох районах області», – зазначили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Наразі випадки підтоплення зафіксували у Берестинському, Ізюмському та Харківському районах.

«Для відкачування води залучено мотопомпи, спецтехніку ДСНС та комунальну техніку», – додали рятувальники.

Вони кажуть, що продовжують моніторити ситуацію та надавати допомогу мешканцям постраждалих районів. Роботи триватимуть до повного усунення загрози та стабілізації обстановки.

15:24

У Харкові запустили пілотний проєкт 5G

«Масштабуємо пілот 5G на Харків — уже в третьому місті в України, всього за 30 км від кордону. Символічно, що першими зв’язок нового покоління в День закоханих протестували молодята. Владислав і Катерина першими сказали «Так!» у Дії на 5G-швидкості. Вітаємо найінноваційнішу родину України», – розповіли у Міністерстві цифрової трансформації України.

У компанії «Київстар» уточнили, що зловити швидкісний мобільний інтернет можна на майдані Свободи.

12:05

Що подарували нацгвардійці Харкову до Дня закоханих

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади «Скіф» НГУ влаштував концерт у харківській підземці. Зазначають: це був подарунок рідному місту до Дня закоханих.

«Ми намагалися підібрати пісні та композиції, які відповідають цьому світлому та ніжному святу. Сьогодні все присвячено любові та коханню», – розповів диригент оркестру Володимир Столяров.

Харків’яни, які були присутні на концерті, підкреслили: проводити такі заходи наразі дуже важливо. Адже, це допомагає піднімати настрій у такі важкі часи.

«У нашій бригаді дуже цінують ставлення харків’ян до нас та ту допомогу, яку волонтери та просто харків’яни надають бригаді. Саме тому ми не можемо залишатись осторонь тоді, коли в наших силах чимось допомогти Харкову або, як сьогодні, просто підняти настрій мешканцям міста», – сказав начальник служби цивільно-військового співробітництва офіцер Максим Патрушев.

<br />

10:01

Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали гасити загоряння в регіоні, дві пожежі почалися внаслідок російських ударів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок побутових пожеж загинули три людини.

Зокрема, 13 лютого о 08:17 в селищі Пересічне горіли домашні речі та сміття у кімнаті на площі 10 м. кв.

«На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1961 року народження. Причина пожежі — необережність під час куріння», – зазначили у ДСНС.

Об 11:12 в селищі Покотилівка у будинку горіли меблі на кухні на площі 5 м.кв. На місці загоряння знайшли тіло жінки 1961 року народження. Причина пожежі – необережність під час куріння, уточнив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

О 21:45 в селі Велика Рогозянка палав приватний будинок на площі 40 кв. м. На пожежі знайшли тіло жінки 1972 року народження. Чому сталося загоряння, наразі встановлюють, розповіли рятувальники.

09:03

Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу в селі Феськи Золочівської громади постраждав 22-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річній жінці, яка 11 лютого постраждала внаслідок обстрілу в селищі Золочів», – зазначив Синєгубов.

За добу ворог випустив на регіоні шість БпЛА типу «Герань-2», одну «молнию», один FPV-дрон, тип ще трьох БпЛА встановлюють.

Внаслідок обстрілів у селі Клинова-Новоселівка пошкоджені три приватні будинки, господарчі споруди та електромережі, в селі Баранівка постраждав трактор, у Золочеві – приватний будинок.

У селищі Приколотне пошкоджені два приватні будинки.

В селі Нова Козача постраждав автомобіль, у Дергачах пошкоджені авто та сільськогосподарська техніка.

08:14

17 разів ворог атакував на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 08:00

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

06:49

Ніч у Харкові минула без тривог

Відбій тривогу пролунав в обласному центрі ще о 22:34. Після цього сирена в місті не звучала.

Однак «тривожно» було в області. Близько 22:40 у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА на північно-східному напрямку регіону, вони тримали курс на північ.

Вже о 04:34 дрони летіли у бік Лозової.

Нагадаємо, масовану атаку FPV-дронами по прикордонню Харківської області здійснили військові РФ 13 лютого. У Дергачівській громаді близько 9:00 дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався із Нової Козачої у бік Слатиного. У машині було троє місцевих – двоє чоловіків та жінка. На щастя, водій встиг вчасно маневрувати, люди вискочили з автомобіля та залишилися неушкодженими, повідомляв начальник МВА Вячеслав Задоренко. Близько 11:00 одразу кілька БпЛА завдали ударів по житловому кварталу у Прудянці, знищивши автомобіль та пошкодивши щонайменше п’ять приватних будинків.

У Золочівській громаді, як розповів МГ «Об’єктив» голова СВА Віктор Коваленко, російські війська артилерією та FPV-дронами атакували село Клинова-Новоселівка. Там знищений приватний будинок, пошкоджені два будинки, господарські споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих.