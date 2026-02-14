Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали гасити загоряння в регіоні, дві пожежі почалися внаслідок російських ударів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок побутових пожеж загинули три людини.

Зокрема, 13 лютого о 08:17 в селищі Пересічне горіли домашні речі та сміття у кімнаті на площі 10 м. кв.

«На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1961 року народження. Причина пожежі — необережність під час куріння», – зазначили у ДСНС.

Об 11:12 в селищі Покотилівка у будинку горіли меблі на кухні на площі 5 м кв. На місці загоряння знайшли тіло жінки 1961 року народження. Причина пожежі – необережність під час куріння, уточнив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

О 21:45 в селі Велика Рогозянка палав приватний будинок на площі 40 кв. м. На пожежі знайшли тіло жінки 1972 року народження. Чому сталося загоряння, наразі встановлюють, розповіли рятувальники.