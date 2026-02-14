Live

Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС

Події 10:00   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали гасити загоряння в регіоні, дві пожежі почалися внаслідок російських ударів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок побутових пожеж загинули три людини.

Зокрема, 13 лютого о 08:17 в селищі Пересічне горіли домашні речі та сміття у кімнаті на площі 10 м. кв.

«На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1961 року народження. Причина пожежі — необережність під час куріння», – зазначили у ДСНС.

Об 11:12 в селищі Покотилівка у будинку горіли меблі на кухні на площі 5 м кв. На місці загоряння знайшли тіло жінки 1961 року народження. Причина пожежі – необережність під час куріння, уточнив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

О 21:45 в селі Велика Рогозянка палав приватний будинок на площі 40 кв. м. На пожежі знайшли тіло жінки 1972 року народження. Чому сталося загоряння, наразі встановлюють, розповіли рятувальники.

Читайте також: Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
Армія РФ залишилась без зв’язку, НС в енергетиці Харківщини – огляд фронту
14.02.2026, 19:01
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
У Харкові запустили 5G: де зловити, першими зв’язок протестили молодята
14.02.2026, 15:20
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
Різке потепління, тане сніг: Харківщину підтоплює, допомагають рятувальники 📷
14.02.2026, 15:54
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
Де сьогодні атакував ворог на Харківщині: зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
14.02.2026, 16:13
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
Жителів Харкова та області знову попередили про небезпечну погоду
14.02.2026, 17:51
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
Вода потрапила в газопровід: без послуги було декілька будинків у Харкові 📹
14.02.2026, 14:03

Новини за темою:

14.02.2026
Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС
12.02.2026
Робота отримали в подарунок харківські надзвичайники: що він може (фото)
12.02.2026
Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці (фото)
07.02.2026
Загиблий і п’ятеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
06.02.2026
Газовий балон вибухнув на Харківщині: постраждав чоловік


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали гасити загоряння в регіоні, дві пожежі почалися внаслідок російських ударів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.".