Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС
Минулої доби рятувальники 11 разів виїжджали гасити загоряння в регіоні, дві пожежі почалися внаслідок російських ударів, повідомили у ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок побутових пожеж загинули три людини.
Зокрема, 13 лютого о 08:17 в селищі Пересічне горіли домашні речі та сміття у кімнаті на площі 10 м. кв.
«На місці пожежі виявлено тіло власника будинку, 1961 року народження. Причина пожежі — необережність під час куріння», – зазначили у ДСНС.
Об 11:12 в селищі Покотилівка у будинку горіли меблі на кухні на площі 5 м кв. На місці загоряння знайшли тіло жінки 1961 року народження. Причина пожежі – необережність під час куріння, уточнив речник облуправління ДСНС Євген Василенко.
О 21:45 в селі Велика Рогозянка палав приватний будинок на площі 40 кв. м. На пожежі знайшли тіло жінки 1972 року народження. Чому сталося загоряння, наразі встановлюють, розповіли рятувальники.
Читайте також: Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, загинули, пожежа, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Троє людей загинули в побутових пожежах на Харківщині – ДСНС», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 10:00;