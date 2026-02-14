Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Внаслідок обстрілу в селі Феськи Золочівської громади постраждав 22-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річній жінці, яка 11 лютого постраждала внаслідок обстрілу в селищі Золочів», – зазначив Синєгубов.
За добу ворог випустив на регіоні шість БпЛА типу «Герань-2», одну «молнию», один FPV-дрон, тип ще трьох БпЛА встановлюють.
Внаслідок обстрілів у селі Клинова-Новоселівка пошкоджені три приватні будинки, господарчі споруди та електромережі, в селі Баранівка постраждав трактор, у Золочеві – приватний будинок.
У селищі Приколотне пошкоджені два приватні будинки.
В селі Нова Козача постраждав автомобіль, у Дергачах пошкоджені авто та сільськогосподарська техніка.
Читайте також: 17 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БПЛА, обстріли, Олег Синегубов, постраждалий, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Лютого 2026 в 09:01;