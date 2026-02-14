Live

Понад 10 БпЛА випустили окупанти на Харківщину минулої доби: є постраждалий

Події 09:01   14.02.2026
Вікторія Яковенко
Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Внаслідок обстрілу в селі Феськи Золочівської громади постраждав 22-річний чоловік. Також медики надали допомогу 60-річній жінці, яка 11 лютого постраждала внаслідок обстрілу в селищі Золочів», – зазначив Синєгубов.

За добу ворог випустив на регіоні шість БпЛА типу «Герань-2», одну «молнию», один FPV-дрон, тип ще трьох БпЛА встановлюють.

Внаслідок обстрілів у селі Клинова-Новоселівка пошкоджені три приватні будинки, господарчі споруди та електромережі, в селі Баранівка постраждав трактор, у Золочеві – приватний будинок.

У селищі Приколотне пошкоджені два приватні будинки.

В селі Нова Козача постраждав автомобіль, у Дергачах пошкоджені авто та сільськогосподарська техніка.

