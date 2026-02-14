Live

Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший

Происшествия 09:01   14.02.2026
Виктория Яковенко
Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«В результате обстрела в селе Феськи Золочевской громады пострадал 22-летний мужчина. Также медики оказали помощь 60-летней женщине, которая 11 февраля пострадала в результате обстрела в поселке Золочев», — отметил Синегубов.

За сутки враг выпустил на регионе шесть БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию», один FPV-дрон, тип еще трех БпЛА устанавливают.

В результате обстрелов в селе Клиново-Новоселовка повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и электросети, в селе Барановка пострадал трактор, в Золочеве – частный дом.

В поселке Приколотное повреждены два частных дома.

В селе Новая Казачья пострадал автомобиль, в Дергачах повреждены авто и сельскохозяйственная техника.

На фото последствия обстрела села Клиново-Новоселовка/Олег Синегубов
На фото последствия обстрела села Клиново-Новоселовка/Олег Синегубов

