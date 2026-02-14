Более 10 БпЛА выпустили оккупанты на Харьковщину за сутки: есть пострадавший
За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись семь населенных пунктов Харьковской области, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«В результате обстрела в селе Феськи Золочевской громады пострадал 22-летний мужчина. Также медики оказали помощь 60-летней женщине, которая 11 февраля пострадала в результате обстрела в поселке Золочев», — отметил Синегубов.
За сутки враг выпустил на регионе шесть БпЛА типа «Герань-2», одну «Молнию», один FPV-дрон, тип еще трех БпЛА устанавливают.
В результате обстрелов в селе Клиново-Новоселовка повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и электросети, в селе Барановка пострадал трактор, в Золочеве – частный дом.
В поселке Приколотное повреждены два частных дома.
В селе Новая Казачья пострадал автомобиль, в Дергачах повреждены авто и сельскохозяйственная техника.
