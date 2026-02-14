17 раз враг атаковал на Харьковщине: утренние данные Генштаба ВСУ
Армия РФ за прошедшие сутки больше атаковала на севере региона, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Южно-Слобожанском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в районах населенных пунктов Прилипка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино и Малая Волчья.
На Купянском направлении оккупанты совершили две атаки в направлениях Богуславки и Песчаного.
Напомним, в Институте изучения войны констатируют: у армии РФ нет продвижений ни на севере Харьковщины, ни на Купянском и Боровском направлениях. Аналитики со ссылкой на представителя украинской бригады, воюющей в районе Купянска, отметили: недавние перебои в работе Starlink препятствуют вражеским атакам. Тем временем российский военный блогер заявил, что оккупанты в центре Купянска действуют без продовольствий, медикаментов и воды.
