17 разів ворог атакував на Харківщині: ранкові дані Генштабу ЗСУ

Армія РФ минулої доби більше атакувала на півночі регіону, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Лиман та у бік населених пунктів Охрімівка, Зибине та Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили дві атаки в напрямках Богуславки та Піщаного.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни констатують: армія РФ не має просувань ані на півночі Харківщини, ані на Куп’янському та Борівському напрямках. Аналітики з посиланням на представника української бригади, що воює в районі Куп’янська, зазначили: нещодавні перебої у роботі Starlink перешкоджають ворожим атакам. Тим часом російський військовий блогер заявив, що окупанти в центрі Куп’янська діють без продовольства, медикаментів і води.