Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)
Масовану атаку FPV-дронами по прикордонню Харківської області здійснили військові РФ вранці 13 лютого.
У Дергачівській громаді близько 9:00 дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався із Нової Козачої у бік Слатиного. У машині було троє місцевих – двоє чоловіків та жінка. На щастя, водій встиг вчасно маневрувати, люди вискочили з автомобіля та залишилися неушкодженими, повідомляє начальник МВА Вячеслав Задоренко.
Близько 11:00 одразу кілька БпЛА завдали ударів по житловому кварталу у Прудянці, знищивши автомобіль та пошкодивши щонайменше п’ять приватних будинків. Люди встигли сховатися та не постраждали.
Задоренко наголошує, що 10-кілометрова прикордонна зона – це територія надзвичайної небезпеки. Начальник МВА закликає евакуюватися жителів, які цього ще не зробили.
У Золочівській громаді, як розповів МГ “Об’єктив” голова СВА Віктор Коваленко, російські війська артилерією та FPV-дронами атакували село Клинова-Новоселівка. Там знищений приватний будинок, пошкоджені два будинки, господарські споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих.
Нагадаємо, 12 лютого речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що українські захисники фіксують активність ЗС РФ уздовж держкордону на різних напрямках. На Харківщині, за його словами, це райони міста Вовчанськ, села Дігтярне Вовчанської громади, а також села Амбарне Великобурлуцької громади.
Читайте також: У Золочеві через “прильоти” постраждала дівчинка, а Лозова залишилася без води
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, В'ячеслав Задоренко, дергачевская громада, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 18:22;