Російські FPV-дрони вранці масовано атакували прикордоння Харківщини (фото)

Події 18:22   13.02.2026
Олена Нагорна
Масовану атаку FPV-дронами по прикордонню Харківської області здійснили військові РФ вранці 13 лютого.

У Дергачівській громаді близько 9:00 дрон атакував цивільний автомобіль, який рухався із Нової Козачої у бік Слатиного. У машині було троє місцевих – двоє чоловіків та жінка. На щастя, водій встиг вчасно маневрувати, люди вискочили з автомобіля та залишилися неушкодженими, повідомляє начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Близько 11:00 одразу кілька БпЛА завдали ударів по житловому кварталу у Прудянці, знищивши автомобіль та пошкодивши щонайменше п’ять приватних будинків. Люди встигли сховатися та не постраждали.

Задоренко наголошує, що 10-кілометрова прикордонна зона – це територія надзвичайної небезпеки. Начальник МВА закликає евакуюватися жителів, які цього ще не зробили.

У Золочівській громаді, як розповів МГ “Об’єктив” голова СВА Віктор Коваленко, російські війська артилерією та FPV-дронами атакували село Клинова-Новоселівка. Там знищений приватний будинок, пошкоджені два будинки, господарські споруди та енергомережі. Минулося без постраждалих.

Фото Віктора Коваленка

Нагадаємо, 12 лютого речник Угрупування об’єднаних сил Віктор Трегубов інформував, що українські захисники фіксують активність ЗС РФ уздовж держкордону на різних напрямках. На Харківщині, за його словами, це райони міста Вовчанськ, села Дігтярне Вовчанської громади, а також села Амбарне Великобурлуцької громади.

Автор: Олена Нагорна
