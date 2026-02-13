Live

У Золочеві через “прильоти” постраждала дівчинка, а Лозова залишилася без води

Події 08:33   13.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Золочеві через “прильоти” постраждала дівчинка, а Лозова залишилася без води Фото: Віктор Коваленко

13 лютого близько 00:25 росіяни випустили БпЛА типу “Герань” по селищу Золочів. Через “прильоти” є постраждалі та руйнування. 

Як повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко МГ “Об’єктив”, внаслідок атаки повністю зруйнована непрацююча будівля автошколи, пошкоджені дев’ять будинків, авто та енергомережі.

Обстріл Золочева 13 січня
Фото: Віктор Коваленко

“Постраждали дівчинка 8 років та жінка 67 років. У них гостра реакція на стрес. Також о 03:20 ворогом завдано авіаудару двома КАБ неподалік села Клинова-Новоселівка (Олександрівка)“, – написав Коваленко.

У цьому випадку обійшлося без постраждалих.

Обстріл Золочева 13 січня
Фото: Віктор Коваленко

Тим часом мер Лозової Сергій Зеленський поінформував, що вночі ворог знову атакував об’єкти критичної інфраструктури.

Вимушено припинене водопостачання. Безперервно тривають відновлювальні роботи. За попередніми оцінками води не буде щонайменше до 18:00. Прошу зберігати спокій. Ситуація під контролем. Там, де є можливість, переходимо на альтернативні джерела живлення“, – написав Зеленський.

Читайте також: Генштаб: третій день поспіль ворог майже не проявляє активності на Куп’янщині

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
