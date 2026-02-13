В Золочеве из-за «прилетов» пострадала девочка, а Лозовая осталась без воды

13 февраля около 00:25 россияне выпустили БпЛА типа «Герань» по поселку Золочев. В результате «прилетов» есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко МГ «Объектив», в результате атаки полностью разрушено неработающее здание автошколы, повреждены девять домов, авто и энергосети.

«Пострадали девочка 8 лет и женщина 67 лет. У них острая реакция на стресс. Также в 03:20 врагом нанесен авиаудар двумя КАБ недалеко от села Клиновая-Новоселовка (Александровка)», – написал Коваленко.

В этом случае обошлось без пострадавших.

Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский проинформировал, что ночью враг опять атаковал объекты критической инфраструктуры.

«Вынуждено прекращено водоснабжение. Непрерывно продолжаются восстановительные работы. По предварительным оценкам, воды не будет, по меньшей мере, до 18:00. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация под контролем. Там, где есть возможность, переходим на альтернативные источники питания», – написал Зеленский.