Генштаб: третий день подряд враг почти не проявляет активности на Купянщине
Утром 13 февраля Генштаб ВСУ проинформировал о 14 боях, которые было за сутки в регионе.
Сложнее было на севере от Харькова – там было 13 атак ВС РФ. Боестолкновения были в районе Охримовки, Колодезного, Графского, Прилипки, Волчанских Хуторов, Рыбалкино и Волчанска.
Тогда как на Купянщине – украинские защитники отбили один штурм врага около Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 142 боевых столкновения. Вчера противник нанес два ракетных удара, применив 23 ракеты, 90 авиационных ударов, сбросил 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7045 дронов-камикадзе и осуществил 3281 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 91 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.
Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:
