Генштаб: третій день поспіль ворог майже не проявляє активності на Куп’янщині
Вранці 13 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про 14 боїв, які були за добу в регіоні.
Складніше було півночі від Харкова – там зафіксували 13 атак ЗС РФ. Боєзіткнення були в районі Охрімівки, Колодязного, Графського, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Рибалкиного та Вовчанська.
Тоді як на Куп’янщині – українські захисники відбили один штурм ворога біля Піщаного.
“Усього за минулу добу зафіксовано 142 бойові зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе і здійснив 3281 обстріл населених пунктів і обстрілів населених пунктів. реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.
Втрати росіян, за даними Генштабу, такі:
Читайте також: За добу у Харкові двоє постраждалих через побутові пожежі – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Генштаб: третій день поспіль ворог майже не проявляє активності на Куп’янщині», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 08:13;