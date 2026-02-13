Генштаб: третій день поспіль ворог майже не проявляє активності на Куп’янщині

Вранці 13 лютого Генштаб ЗСУ поінформував про 14 боїв, які були за добу в регіоні.

Складніше було півночі від Харкова – там зафіксували 13 атак ЗС РФ. Боєзіткнення були в районі Охрімівки, Колодязного, Графського, Приліпки, Вовчанських Хуторів, Рибалкиного та Вовчанська.

Тоді як на Куп’янщині – українські захисники відбили один штурм ворога біля Піщаного.

“Усього за минулу добу зафіксовано 142 бойові зіткнення. Учора противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 23 ракети, 90 авіаційних ударів, скинув 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7045 дронів-камікадзе і здійснив 3281 обстріл населених пунктів і обстрілів населених пунктів. реактивних систем залпового вогню”, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за даними Генштабу, такі: