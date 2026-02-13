За добу в Харкові двоє постраждалих через побутові пожежі – ДСНС

Протягом минулої доби на Харківщині було 17 пожеж. При цьому жодного загоряння через російські удари не зафіксували, передають в облуправлінні ДСНС.

Є інформація про двох постраждалих через побутові пожежі. Так спочатку горіла квартира на третьому поверсі в 16-поверхівці в Салтівському районі міста. Вогонь охопив 25 метрів квадратних. Щоб врятуватися, чоловік 1987 року народження вистрибнув із вікна, проте він отримав травми та вирушив до лікарні. Причину виникнення загоряння ще встановлюють.

“Вдень о 15:37 сталася пожежа у Холодногірському районі міста Харкова. Горів дах житлового будинку на площі пожежі 50 м кв. На пожежі постраждала жінка, 1973 року народження, вона отримала опіки обличчя 1-го ступеня. Причина виникнення пожежі – потрапляння малокалорійного джерела запалювання на горючий матеріал”, – додали у ДСНС.