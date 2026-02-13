За сутки в Харькове двое пострадавших из-за бытовых пожаров – ГСЧС

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 пожаров. При этом ни одного возгорания из-за российских ударов не зафиксировали, передают в облуправлении ГСЧС.

Есть информация о двух пострадавших из-за бытовых пожаров. Так вначале горела квартира на третьем этаже в 16-этажке в Салтовском районе города. Огонь охватил 25 квадратных метров. Чтобы спастись, мужчина 1987 года рождения выпрыгнул из окна, однако он получил травмы и отправился в больницу. Причину возникновения возгорания еще устанавливают.

«Днем в 15:37 произошел пожар в Холодногорском районе Харькова. Горела кровля жилого дома на площади пожара 50 квадратных метров. На пожаре пострадала женщина, 1973 года, она получила ожоги лица 1-й степени. Причина возникновения пожара – попадание малокалорийного источника зажигания на горючий материал», – добавили в ГСЧС.