Из-за проблем с электроэнергией в Харьковской области опаздывают поезда

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда на Харьковщине едут с задержкой, пишут в АО «Укрзалізниця».

Это касается следующих электричек:

№6506 Златополь – Харьков-Пассажирский отправился с задержкой 40 минут;

№6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 1,5 часа;

№6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 40 минут.

Кроме того, в течение 13 февраля будут некоторые ограничения маршрутов:

№6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский);

№6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);

№6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).

Также железнодорожники призвали пассажиров быть внимательными, следить за изменениями и слушать объявления на станциях.