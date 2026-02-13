Из-за проблем с электроэнергией в Харьковской области опаздывают поезда
Из-за отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда на Харьковщине едут с задержкой, пишут в АО «Укрзалізниця».
Это касается следующих электричек:
- №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский отправился с задержкой 40 минут;
- №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 1,5 часа;
- №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 40 минут.
Кроме того, в течение 13 февраля будут некоторые ограничения маршрутов:
- №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский);
- №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);
- №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).
Также железнодорожники призвали пассажиров быть внимательными, следить за изменениями и слушать объявления на станциях.
