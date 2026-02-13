Live

Из-за проблем с электроэнергией в Харьковской области опаздывают поезда

Транспорт 07:30   13.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Из-за проблем с электроэнергией в Харьковской области опаздывают поезда

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети некоторые поезда на Харьковщине едут с задержкой, пишут в АО «Укрзалізниця».

Это касается следующих электричек:

  • №6506 Златополь – Харьков-Пассажирский отправился с задержкой 40 минут;
  • №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 1,5 часа;
  • №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский, сейчас задержка составляет 40 минут.

Кроме того, в течение 13 февраля будут некоторые ограничения маршрутов:

  • №6414 Лимановка – Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая – Харьков-Пассажирский);
  • №6277 Лозовая – Варваровка (вместо Лозовая – Ароматная);
  • №6272 Варваровка – Лозовая (вместо Ароматная – Лозовая).

Также железнодорожники призвали пассажиров быть внимательными, следить за изменениями и слушать объявления на станциях.

Читайте также: Повреждены 80 домов: как ликвидировали последствия атаки на Лозовую (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
