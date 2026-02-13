Live

Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги

Транспорт 07:30   13.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги

Через відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги на Харківщині їдуть із затримкою, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Це стосується наступних електричок:

  • №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський вирушив із затримкою 40 хвилин;
  • №6508 Білявка – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 1,5 години.
  • №6512 Лозова – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 40 хвилин.

Крім того, протягом 13 лютого будуть деякі обмеження маршрутів:

  • №6414 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський);

  • №6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна);

  • №6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова).

Також залізничники закликали пасажирів бути уважними, стежити за змінами та слухати оголошення на станціях.

Читайте також: Пошкоджено 80 будинків: як ліквідували наслідки атаки на Лозову (відео)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

09.02.2026
В УЗ повідомили про затримку харківської електрички
08.02.2026
Продаж квитків на поїзди від та до Ізюма зупинили – що трапилося
08.02.2026
В УЗ поінформували про затримку харківського поїзда
05.02.2026
У Харкові були проблеми з метро після обстрілу, як працює зараз
05.02.2026
Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Лютого 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги на Харківщині їдуть із затримкою, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.".