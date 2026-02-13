Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги

Через відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги на Харківщині їдуть із затримкою, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.

Це стосується наступних електричок:

№6506 Златопіль – Харків-Пасажирський вирушив із затримкою 40 хвилин;

№6508 Білявка – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 1,5 години.

Білявка – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 1,5 години. №6512 Лозова – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 40 хвилин.

Крім того, протягом 13 лютого будуть деякі обмеження маршрутів:

№6414 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський);

№6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна);

№6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова).

Також залізничники закликали пасажирів бути уважними, стежити за змінами та слухати оголошення на станціях.