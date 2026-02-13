Через проблеми з електроенергією в Харківській області спізнюються потяги
Через відсутність напруги в контактній мережі деякі потяги на Харківщині їдуть із затримкою, пишуть у АТ “Укрзалізниця”.
Це стосується наступних електричок:
- №6506 Златопіль – Харків-Пасажирський вирушив із затримкою 40 хвилин;
- №6508 Білявка – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 1,5 години.
- №6512 Лозова – Харків-Пасажирський, наразі затримка становить 40 хвилин.
Крім того, протягом 13 лютого будуть деякі обмеження маршрутів:
№6414 Лиманівка – Харків-Пасажирський (замість Лозова – Харків-Пасажирський);
№6277 Лозова – Варварівка (замість Лозова – Ароматна);
№6272 Варварівка – Лозова (замість Ароматна – Лозова).
Також залізничники закликали пасажирів бути уважними, стежити за змінами та слухати оголошення на станціях.
