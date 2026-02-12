Пошкоджено 80 будинків: як ліквідували наслідки атаки РФ на Лозову (відео)
Понад 80 будинків отримали пошкодження внаслідок комбінованої повітряної атаки росіян на місто Лозова Харківської області в ніч проти 12 лютого, вибито майже 500 віконних та дверних пройомів.
Два будинки знищені повністю, є значні руйнування навчальних закладів, критичної інфраструктури та сільського господарства, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський і зазначив, що масштаби пошкоджень виявилися більшими, ніж оцінювали раніше.
“Спільно з комунальниками, енергетиками, надзвичайниками та партнерами цілий день розбирали завали, звільняли проїзні шляхи, щоб відновити повноцінне курсування транспорту, зокрема доступ екстрених служб”, – розповів Зеленський.
Відео: Сергій Зеленський / телеграм
Як повідомляла Харківська обласна прокуратура, з 1:30 до 4:00 12 лютого Лозова була під комбінованою атакою ЗС РФ. По місту били балістикою та БпЛА типу «Герань-2». Загинули чоловік та жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.
