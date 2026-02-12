Live

Комбінована атака на Лозову тривала вночі майже три години

Події 09:17   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі 12 лютого Лозова опинилася під комбінованою атакою ЗС РФ. Ворог бив балістикою та БпЛА типу “Герань-2”. 

Атака тривала приблизно з 01:30 до 04:00, уточнили в Харківській облпрокуратурі.

Нічні удари 12 лютого по Лозовій

“Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, сталося загоряння складської будівлі одного з підприємств. Пошкоджено гаражі фермерського господарства та житлові будинки”, – пишуть правоохоронці.

Нічні удари 12 лютого по Лозовій

Через обстріли двоє загиблих – це чоловік і жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку.

Нічні удари 12 лютого по Лозовій

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
