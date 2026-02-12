Комбінована атака на Лозову тривала вночі майже три години

Вночі 12 лютого Лозова опинилася під комбінованою атакою ЗС РФ. Ворог бив балістикою та БпЛА типу “Герань-2”.

Атака тривала приблизно з 01:30 до 04:00, уточнили в Харківській облпрокуратурі.

“Унаслідок влучань зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури. Зокрема, сталося загоряння складської будівлі одного з підприємств. Пошкоджено гаражі фермерського господарства та житлові будинки”, – пишуть правоохоронці.

Через обстріли двоє загиблих – це чоловік і жінка. Ще шестеро людей отримали поранення та перебувають у стані гострого шоку.