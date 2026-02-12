У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)
Росіяни випустили БпЛА по центральній частині Барвінково Ізюмського району напередодні ввечері, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.
“В результаті одного з влучань по двоповерховій будівлі магазину сталися руйнації та пожежа на площі понад 1500 метрів квадратних. Після повторного удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі”, – зазначили в ДСНС.
Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Лише о 08:00 12 лютого рятувальники завершили ліквідовувати наслідки ударів.
Нагадаємо, близько 18:30 11 лютого росіяни атакували БпЛА «Герань-2» Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнув двоповерховий магазин, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. На місці події працювали екстрені служби, правоохоронці надавали допомогу постраждалим та документували наслідки російської атаки. За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.
Читайте також: Де було складніше на Харківщині, повідомив уранці Генштаб
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 08:34;