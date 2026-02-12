У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)

Росіяни випустили БпЛА по центральній частині Барвінково Ізюмського району напередодні ввечері, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області.

“В результаті одного з влучань по двоповерховій будівлі магазину сталися руйнації та пожежа на площі понад 1500 метрів квадратних. Після повторного удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі”, – зазначили в ДСНС.

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Лише о 08:00 12 лютого рятувальники завершили ліквідовувати наслідки ударів.

Нагадаємо, близько 18:30 11 лютого росіяни атакували БпЛА «Герань-2» Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнув двоповерховий магазин, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. На місці події працювали екстрені служби, правоохоронці надавали допомогу постраждалим та документували наслідки російської атаки. За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.