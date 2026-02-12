Live

У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)

Події 08:34   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)

Росіяни випустили БпЛА по центральній частині Барвінково Ізюмського району напередодні ввечері, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. 

Обстріл Барвінкове 11 лютого

“В результаті одного з влучань по двоповерховій будівлі магазину сталися руйнації та пожежа на площі понад 1500 метрів квадратних. Після повторного удару пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, гаражі та автомобілі”, – зазначили в ДСНС.

Обстріл Барвінкове 11 лютого

Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали 13 людей. Лише о 08:00 12 лютого рятувальники завершили ліквідовувати наслідки ударів.

Обстріл Барвінкове 11 лютого

Нагадаємо, близько 18:30 11 лютого росіяни атакували БпЛА «Герань-2» Барвінкове Ізюмського району Харківської області. Внаслідок обстрілу спалахнув двоповерховий магазин, повідомляли в ГУ Нацполіції в Харківській області. На місці події працювали екстрені служби, правоохоронці надавали допомогу постраждалим та документували наслідки російської атаки. За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.

Читайте також: Де було складніше на Харківщині, повідомив уранці Генштаб

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

11.02.2026
Новини Харкова — головне 11 лютого: трагедія в Богодухові, Терехов про світло
11.02.2026
Батько був демобілізованим бійцем: подробиці про загиблу родину в Богодухові
10.02.2026
У прокуратурі показали наслідки вечірнього удару по Харкову (фото)
09.02.2026
По Харкову вдарили БпЛА: один не здетонував, другий– влучив у дах СТО
09.02.2026
Є загиблий і постраждала – ДСНС про пожежі в регіоні


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 08:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни випустили БпЛА по центральній частині Барвінково Ізюмського району напередодні ввечері, пишуть у ГУ ДСНС України в Харківській області. ".