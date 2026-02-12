Де було складніше на Харківщині, повідомив уранці Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв, передає Генштаб ЗСУ. І уточнює: напруженіше було на півночі області.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

Тоді як на Куп’янщині був лише один бій у районі Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі: