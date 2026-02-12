Новини Харкова — головне за 12 лютого: ситуація зі світлом, атака на Лозову

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

21:52

Підсумки доби у відеодайджесті

<br />

17:16

Вісім атак військових РФ зафіксував на Харківщині станом на 16:00 Генштаб ЗСУ

▪️На Південно-Слобожанському напрямку супротивник сім разів атакував у бік населених пунктів Вовчанськ, Охрімівка та Колодязне. Одна спроба росіян покращити свої позиції триває.

▪️На Куп’янському напрямку військові РФ один раз намагалися просуватися в районі Піщаного.

16:47

Через коротке замикання в Харкові вирувала пожежа в багатоповерхівці

Повідомлення про загоряння в 9-поверховому будинку на вулиці Майка Йогансена у Київському районі рятувальники отримали 12 лютого о 15:02, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

Пожежа сталася у квартирі на дев’ятому поверсі.

«Вогонь охопив домашні речі на площі 3 м кв», – зазначили у ДСНС.

Загоряння оперативно вдалося локалізувати. Вогонь не перекинувся на сусідні квартири, постраждалих не було. Повністю загасили пожежу о 15:44.

За попередніми даними, причина виникнення пожежі — коротке замикання електромережі.

13:52

«Більше електроенергії взяти немає звідки» – обленерго про відключення в Харкові

Наразі Харківщина не отримує достатнього обсягу електроенергії, пояснив речник АТ «Харківобленерго» Володимир Скічко під час брифінгу 12 лютого.

«Ми отримуємо дуже обмежений обсяг електроенергії. На що він витрачається? По-перше, електроенергія направляється на критичну інфраструктуру. І безумовно отримують споживання харків’яни та мешканці області», – зазначив Скічко.

За його словами, наразі в області діють погодинні графіки відключень, їхня тривалість становить близько 16,5 годин на добу. Також у Харкові та області вводять аварійні графіки.

«Тому що система передачі не може надати харківському регіону достатнього обсягу електроенергії. Це пов’язано саме з постійними ударами по об’єктах енергетики. Саме енергообладнання Харківобленерго може розподілити всім споживачам достатню кількість, але вона не надходить в потрібній кількості саме до регіону. Тому ми працюємо над тим, щоб забезпечити всі ті категорії, які я вже перелічив, електроенергією хоча б на декілька годин на добу. Більше електроенергії, на жаль, на сьогодні взяти нам немає звідки», – підкреслили в обленерго.

12:09

Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень

Станом на 12 лютого в Харківській області актуальні 2312 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

09:03

Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів

Троє людей загинули через “прильоти” на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед 20 постраждалих – двоє дітей.

“Біля с. Бригадирівка Балаклійської громади загинула 63-річна жінка, постраждали чоловіки 59, 49 і 44 років; у сел. Золочів постраждали 14-річний і 15-річний хлопці; у м. Барвінкове постраждали жінки 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 років та 27-річний чоловік; у м. Лозова загинули 55-річний чоловік і 88-річна жінка, постраждали чоловіки 49, 41, 59 років та жінки 78, 64, 52 років”, – розповів начальник ХОВА.

Росіяни випустили по області за добу таке озброєння:

три ракети (тип встановлюється);

вісім КАБ;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок та авто.

“В Харківському районі пошкоджено автобус (с. Руська Лозова), будинок, ферму (с. Південне), приватний будинок (с. Нова Козача); у Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 гаражі, складську будівлю (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено будівлю (с. Кочеток)“, – додав Синєгубов.

08:17

Де було складніше на Харківщині, повідомив уранці Генштаб

Протягом минулої доби на Харківщині зафіксували десять боїв, передає Генштаб ЗСУ. І уточнює: напруженіше було на півночі області.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили дев’ять атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка.

Тоді як на Куп’янщині був лише один бій у районі Новоосинового.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення. За уточненою інформацією, вчора противник завдав трьох ракетних ударів, застосувавши вісім ракет, 90 авіаційних ударів, скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 7976 дронів-камікадзе та здійснив 3488 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 54 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у ГШ.

07:30

Аварійні відключення розпочалися вранці у Харкові та області

Сьогодні, 12 лютого, у Харкові та області запровадили графіки аварійних відключень. Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі, пишуть у АТ “Харківобленерго”. Одночасно продовжують діяти і графіки погодинних відключень, наголосили енергетики.

“Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.