Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою до 40 тисяч гривень
Станом на 12 лютого в Харківській області актуальні 2312 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія інженера-проєктувальника із зарплатою 40 тисяч гривень. Лікар-терапевт матиме 39990, а підсобний робітник – 30 тисяч.
Фахівець з технічної підтримки електронних комунікацій зароблятиме 29900, електромонтер з обслуговування підстанції – 29240, виконавець робіт – 26 тисяч, Моторист транспортувальних механізмів – 25 тисяч, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 22 тисячі, агроном – 20 тисяч, а штемпелювальник етикеток – 16700.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 12:07