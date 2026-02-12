Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен
По состоянию на 12 февраля в Харьковской области актуальны 2312 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.
Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-проектировщика с зарплатой в 40 тысяч гривен. Врач-терапевт будет иметь 39990, а подсобный рабочий – 30 тысяч.
Специалист по технической поддержке электронных коммуникаций будет зарабатывать 29900, электромонтер по обслуживанию подстанции – 29240, исполнитель работ – 26 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 25 тысяч, тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 22 тысячи, агроном – 20 тысяч, а штемпелеватель этикеток – 16700.
С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.
Читайте также: Празднование Масленицы обойдется харьковчанам дороже, чем в прошлом году
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 12:07;