Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен

Общество 12:07   12.02.2026
Виктория Яковенко
По состоянию на 12 февраля в Харьковской области актуальны 2312 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия инженера-проектировщика с зарплатой в 40 тысяч гривен. Врач-терапевт будет иметь 39990, а подсобный рабочий – 30 тысяч.

Специалист по технической поддержке электронных коммуникаций будет зарабатывать 29900, электромонтер по обслуживанию подстанции – 29240, исполнитель работ – 26 тысяч, моторист транспортировочных механизмов – 25 тысяч, тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 22 тысячи, агроном – 20 тысяч, а штемпелеватель этикеток – 16700.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

