Святкування Масляної обійдеться харків’янам дорожче, ніж минулоріч

У пресслужбі мерії нагадали, що з 16 по 22 лютого українці відзначатимуть Масляну. Традиційно в цей тиждень люди готують вареники, сирники та млинці. Проте цьогоріч страви коштуватимуть дорожче, ніж торік.

За результатами аналізу цін на деякі продукти у Харкові, у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зробили висновок: усі продукти подорожчали на 10-20%.

Середні ціни на продукти в Харкові:

борошно пшеничне – 23-30 грн/кг,

молоко ультрапастеризоване (2,5%) – 40-60 грн/0,9 л.,

сир кисломолочний (9%) – 65-100 грн/350 г.,

соняшникова олія – 70-95 грн/0,85 л.,

яйця курячі – 70-90 грн/10 шт.,

готові суміші для випікання млинців коштують у середньому 50-80 грн/0,5 кг.

“Також в магазинах Харкова можна придбати напівфабрикати традиційних страв. Заморожені млинці залежно від виду начинки коштують від 200 до 380 грн/кг, вареники – від 90 до 220 грн/кг, сирники – від 200 до 260 грн/кг“, – додали у мерії.