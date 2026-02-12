Live

Святкування Масляної обійдеться харків’янам дорожче, ніж минулоріч

Суспільство 11:08   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У пресслужбі мерії нагадали, що з 16 по 22 лютого українці відзначатимуть Масляну. Традиційно в цей тиждень люди готують вареники, сирники та млинці. Проте цьогоріч страви коштуватимуть дорожче, ніж торік. 

За результатами аналізу цін на деякі продукти у Харкові, у департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку зробили висновок: усі продукти подорожчали на 10-20%.

Середні ціни на продукти в Харкові:

  • борошно пшеничне – 23-30 грн/кг,
  • молоко ультрапастеризоване (2,5%) – 40-60 грн/0,9 л.,
  • сир кисломолочний (9%) – 65-100 грн/350 г.,
  • соняшникова олія – 70-95 грн/0,85 л.,
  • яйця курячі – 70-90 грн/10 шт.,
  • готові суміші для випікання млинців коштують у середньому 50-80 грн/0,5 кг.

Також в магазинах Харкова можна придбати напівфабрикати традиційних страв. Заморожені млинці залежно від виду начинки коштують від 200 до 380 грн/кг, вареники – від 90 до 220 грн/кг, сирники – від 200 до 260 грн/кг“, – додали у мерії.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
