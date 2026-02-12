Live

У найближчу годину в Харкові й області буде небезпечно: попередження

Погода 10:00   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У найближчу годину в Харкові й області буде небезпечно: попередження

Про небезпечні метеорологічні явища, які будуть сьогодні, 12 лютого, в Харкові та області розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології. 

У найближчу годину і до кінця доби по місту та області очікується ожеледиця та туман. Видимість 200 – 500 метрів. Також на дорогах – ожеледиця, пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів закликали бути обережними та уважними на дорогах. Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.

Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у четвер, 12 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

Читайте також: Комбінована атака на Лозову тривала вночі майже три години

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

12.02.2026
У найближчу годину в Харкові й області буде небезпечно: попередження
03.02.2026
На Харківщині знову буде небезпечно: попередження синоптиків на 4 лютого
22.01.2026
У Харкові та області сьогодні буде небезпечно – попередження синоптиків
07.01.2026
У найближчу годину на Харківщині буде небезпечно – попередження синоптиків
01.01.2026
Про небезпечну погоду на Харківщині попереджають мешканців – що очікується


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У найближчу годину в Харкові й області буде небезпечно: попередження», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 10:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про небезпечні метеорологічні явища, які будуть сьогодні, 12 лютого, в Харкові та області розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології. ".