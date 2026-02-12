У найближчу годину в Харкові й області буде небезпечно: попередження
Про небезпечні метеорологічні явища, які будуть сьогодні, 12 лютого, в Харкові та області розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.
У найближчу годину і до кінця доби по місту та області очікується ожеледиця та туман. Видимість 200 – 500 метрів. Також на дорогах – ожеледиця, пишуть синоптики.
Водіїв та пішоходів закликали бути обережними та уважними на дорогах. Крім того, у регіоні оголосили перший, жовтий рівень небезпеки.
Раніше МГ “Об’єктив” передавала, що у четвер, 12 лютого, у Харкові та області буде хмарно із проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
