Довгоочікуваний «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого
У четвер, 12 лютого, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
У Харкові вночі термометри покажуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – 0-2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура вночі становитиме від 8 до 13 морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.
Вітер південний – 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.
Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні завершується період сильних морозів. Уже цього тижня мешканці Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний “плюс”. У п’ятницю вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла, а в суботу – до 7 градусів зі знаком “плюс”.
Читайте також: Наскільки промерз ґрунт на Харківщині після тривалих морозів
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Довгоочікуваний «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого», то перегляньте більше у розділі Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2026 в 20:35;