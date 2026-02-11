Довгоочікуваний «плюс»: прогноз погоди в Харкові та області на 12 лютого

У четвер, 12 лютого, у Харкові та області – хмарно із проясненнями, без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.

У Харкові вночі термометри покажуть від 8 до 10 градусів морозу, вдень – 0-2 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура вночі становитиме від 8 до 13 морозу, вдень – від 2 морозу до 3 тепла.

Вітер південний – 7-12 м/с, вдень по області місцями пориви до 15-20 м/с.

Як повідомляла синоптикиня Наталка Діденко, в Україні завершується період сильних морозів. Уже цього тижня мешканці Харкова та області побачать на термометрах довгоочікуваний “плюс”. У п’ятницю вдень повітря прогріється до 5 градусів тепла, а в суботу – до 7 градусів зі знаком “плюс”.