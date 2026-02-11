Долгожданный «плюс»: прогноз погоды в Харькове и области на 12 февраля
В четверг, 12 февраля, в Харькове и области – облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололед.
В Харькове ночью термометры покажут от 8 до 10 градусов мороза, днем – 0-2 тепла, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура ночью составит от 8 до 13 мороза, днем – от 2 мороза до 3 тепла.
Ветер южный — 7-12 м/с, по области днем местами порывы до 15 – 20 м/с.
Как сообщала синоптик Наталья Диденко, в Украине завершается период сильных морозов. Уже на этой неделе жители Харькова и области увидят на термометрах долгожданный «плюс». В пятницу днем воздух прогреется до 5 градусов тепла, а в субботу – до 7 градусов с отметкой «плюс».
Читайте также: Насколько промерз грунт на Харьковщине после продолжительных морозов
Дата публикации материала: 11 февраля 2026 в 20:35