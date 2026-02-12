В ближайший час в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков
Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня, 12 февраля, в Харькове и области, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.
В ближайший час и до конца дня по городу и области ожидается гололедица и туман. Видимость 200 – 500 метров. Также на дорогах – гололедица, пишут синоптики.
Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и внимательными на дорогах. Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.
Ранее МГ «Объектив» передавала, что в четверг, 12 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололед.
