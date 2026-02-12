Live

В ближайший час в Харькове и области будет опасно – предупреждение синоптиков

Погода 10:00   12.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
Об опасных метеорологических явлениях, которые будут сегодня, 12 февраля, в Харькове и области, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии. 

В ближайший час и до конца дня по городу и области ожидается гололедица и туман. Видимость 200 – 500 метров. Также на дорогах – гололедица, пишут синоптики.

Водителей и пешеходов призвали быть осторожными и внимательными на дорогах. Кроме того, в регионе объявили первый, желтый уровень опасности.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что в четверг, 12 февраля, в Харькове и области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. На дорогах гололед.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
