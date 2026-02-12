Комбинированная атака на Лозовую длилась ночью почти три часа

Ночью 12 февраля Лозовая оказалась под комбинированной атакой ВС РФ. Враг бил баллистикой и БпЛА типа «Герань-2».

Атака длилась примерно с 01:30 до 04:00, уточнили в Харьковской облпрокуратуре.

«В результате попаданий зафиксированы повреждения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры. В частности, произошло возгорание складского здания одного из предприятий. Повреждены гаражи фермерского хозяйства и жилые дома», – пишут правоохранители.

Из-за обстрелов двое погибших – это мужчина и женщина. Еще шестеро людей получили ранения и находятся в состоянии острого шока.