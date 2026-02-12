Live

В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)

Происшествия 08:34   12.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)

Россияне выпустили БпЛА по центральной части Барвенково Изюмского района накануне вечером, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Обстрел Барвенково 11 февраля

«В результате одного из попаданий по двухэтажному зданию магазина произошли разрушения и пожар на площади более 1500 квадратных метров. После повторного удара повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили», – отметили в ГСЧС.

Обстрел Барвенково 11 февраля

Предварительно, в результате обстрела пострадали 13 человек. Лишь в 08:00 12 февраля спасатели закончили ликвидировать последствия ударов.

Обстрел Барвенково 11 февраля

Напомним, около 18:30 11 февраля россияне атаковали БпЛА «Герань-2» Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела загорелся двухэтажный магазин, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На месте происшествия работали экстренные службы, правоохранители оказывали помощь пострадавшим и документировали последствия российской атаки. По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 УКУ.

Читайте также: Где было сложнее на Харьковщине, сообщил утром Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
Харьковчане без света по 15-19 часов: Терехов обратился к Шмыгалю, что требует
11.02.2026, 14:17
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
Новости Харькова — главное за 13 февраля: пострадавшие от обстрелов, пожары
13.02.2026, 18:36
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
Как будут отключать свет в Харьковской области 13 февраля – график
12.02.2026, 22:04
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
Почему в Харькове отключают свет в домах, где нет тепла — объяснение облэнерго
11.02.2026, 21:33
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
Харьковчанин развращал падчерицу и хранил обнаженные фото ребенка – следствие
13.02.2026, 16:15
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
Первый подземный детсад Харькова: сколько могут переплатить, посчитал ХАЦ
13.02.2026, 19:46

Новости по теме:

11.02.2026
Новости Харькова — главное 11 февраля: трагедия в Богодухове, Терехов про свет
11.02.2026
Отец был демобилизованным военным: подробности о погибшей семье в Богодухове
10.02.2026
В прокуратуре показали последствия вечернего удара по Харькову (фото)
09.02.2026
По Харькову ударили БпЛА: один не сдетонировал, второй – попал в крышу СТО
09.02.2026
Есть погибший и пострадавшая – ГСЧС о пожарах в регионе


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2026 в 08:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне выпустили БпЛА по центральной части Барвенково Изюмского района накануне вечером, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. ".