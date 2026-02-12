В Барвенково 13 пострадавших: РФ била по магазину (фото)

Россияне выпустили БпЛА по центральной части Барвенково Изюмского района накануне вечером, пишут в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате одного из попаданий по двухэтажному зданию магазина произошли разрушения и пожар на площади более 1500 квадратных метров. После повторного удара повреждены многоэтажные жилые дома, гаражи и автомобили», – отметили в ГСЧС.

Предварительно, в результате обстрела пострадали 13 человек. Лишь в 08:00 12 февраля спасатели закончили ликвидировать последствия ударов.

Напомним, около 18:30 11 февраля россияне атаковали БпЛА «Герань-2» Барвенково Изюмского района Харьковской области. В результате обстрела загорелся двухэтажный магазин, сообщали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. На месте происшествия работали экстренные службы, правоохранители оказывали помощь пострадавшим и документировали последствия российской атаки. По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 УКУ.