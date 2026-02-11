Live

БпЛА ударил по магазину в Барвенково на Харьковщине — десятеро пострадавших

Происшествия 21:52   11.02.2026
Елена Нагорная
БпЛА ударил по магазину в Барвенково на Харьковщине — десятеро пострадавших

Десять человек пострадали в городе Барвенково Изюмского района Харьковской области в результате атаки российского БпЛА «Герань-2» около 18:30 11 февраля.

В результате обстрела загорелся двухэтажный магазин, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным областной прокуратуры, удар по магазину был нанесен беспилотником типа «Герань-2». У десятерых пострадавших — ранения и острый шок.

На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия российской атаки. По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 УКУ.

Напомним, около 20:00 11 февраля взрывы слышали в Харькове. Все они прогремели за пределами города, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он добавил, что информация о пострадавших не поступала.

Читайте также: Авиация РФ 11 февраля забрасывала КАБами Харьковщину — последствия (фото)

Автор: Елена Нагорная
