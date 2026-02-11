БпЛА ударил по магазину в Барвенково на Харьковщине — десятеро пострадавших
Десять человек пострадали в городе Барвенково Изюмского района Харьковской области в результате атаки российского БпЛА «Герань-2» около 18:30 11 февраля.
В результате обстрела загорелся двухэтажный магазин, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным областной прокуратуры, удар по магазину был нанесен беспилотником типа «Герань-2». У десятерых пострадавших — ранения и острый шок.
На месте происшествия работают экстренные службы, правоохранители оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия российской атаки. По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 УКУ.
Напомним, около 20:00 11 февраля взрывы слышали в Харькове. Все они прогремели за пределами города, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. Также он добавил, что информация о пострадавших не поступала.
