БпЛА вдарив по магазину в Барвінковому на Харківщині – десятеро постраждалих
Десятеро людей постраждали у місті Барвінкове Ізюмського району Харківської області внаслідок атаки російського БпЛА «Герань-2» близько 18:30 11 лютого.
Внаслідок обстрілу загорівся двоповерховий магазин, повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними обласної прокуратури, удару по магазину було завдано безпілотником типу «Герань-2». У десятьох постраждалих – поранення та гострий шок.
На місці події працюють екстрені служби, правоохоронці надають допомогу постраждалим та документують наслідки російської атаки. За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, близько 20:00 11 лютого вибухи чули у Харкові. Усі вони прогриміли поза межами міста, підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих не надходила.
11 Лютого 2026 в 21:52