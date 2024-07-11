Пішов зустрічати бабусю. Трирічний хлопчик зник з подвір’я на Харківщині

В Ізюмському районі поліціянти оперативно розшукали зниклого з подвір’я трирічного втікача, розповіли в Нацполіції.

11 липня у місті Барвінкове місцева мешканка звернулася до поліціянтів і розповіла про зникнення 3-річної дитини. Хлопчик гуляв у дворі. Мати за ним наглядала, але коли вийшла з будинку, син пропав.

За наданими прикметами поліціянти швидко розшукали зниклого хлопчика. Виявилося, що він пішов зустрічати бабусю з магазина.