Пішов зустрічати бабусю. Трирічний хлопчик зник з подвір’я на Харківщині
В Ізюмському районі поліціянти оперативно розшукали зниклого з подвір’я трирічного втікача, розповіли в Нацполіції.
11 липня у місті Барвінкове місцева мешканка звернулася до поліціянтів і розповіла про зникнення 3-річної дитини. Хлопчик гуляв у дворі. Мати за ним наглядала, але коли вийшла з будинку, син пропав.
За наданими прикметами поліціянти швидко розшукали зниклого хлопчика. Виявилося, що він пішов зустрічати бабусю з магазина.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: барвенково, дитина, мальчик, Нацполиция, ушел из дома, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 18:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі поліціянти оперативно розшукали зниклого з подвір’я трирічного втікача, розповіли в Нацполіції.".