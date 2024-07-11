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Пішов зустрічати бабусю. Трирічний хлопчик зник з подвір’я на Харківщині

Суспільство 18:17   11.07.2024
Оксана Якушко
Пішов зустрічати бабусю. Трирічний хлопчик зник з подвір’я на Харківщині

В Ізюмському районі поліціянти оперативно розшукали зниклого з подвір’я трирічного втікача, розповіли в Нацполіції.

11 липня у місті Барвінкове місцева мешканка звернулася до поліціянтів і розповіла про зникнення 3-річної дитини. Хлопчик гуляв у дворі. Мати за ним наглядала, але коли вийшла з будинку, син пропав.

За наданими прикметами поліціянти швидко розшукали зниклого хлопчика. Виявилося, що він пішов зустрічати бабусю з магазина.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Липня 2024 в 18:17;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Ізюмському районі поліціянти оперативно розшукали зниклого з подвір’я трирічного втікача, розповіли в Нацполіції.".