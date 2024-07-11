Пошел встречать бабушку. Трехлетний мальчик пропал со двора на Харьковщине

В Изюмском районе полицейские оперативно разыскали пропавшего со двора трехлетнего беглеца, рассказали в Нацполиции.

11 июля в городе Барвенково местная жительница обратилась к полицейским и рассказала об исчезновении 3-летнего ребенка.

Мальчик гулял во дворе. Мать за ним наблюдала, но когда вышла из дома, сын пропал.

По приметам полицейские быстро разыскали пропавшего мальчика. Оказалось, что он отправился встречать бабушку из магазина.