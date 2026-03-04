Капітальний ремонт доріг на Харківщині: коли його проводять, пояснили у ХОВА

Здебільшого дороги на Харківщині від початку повномасштабного вторгнення РФ лише латають. Однак у деяких випадках проводять ґрунтовні роботи. Чому, пояснив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Капітальний ремонт ми робили місцевих деяких доріг, деяких фактично кілометрів, тому що іншого виду ремонту там просто не можна застосувати, тому що там, в принципі, дороги немає вже. Як ось по Барвінківському напрямку. Там 11 кілометрів був саме капітальний ремонт, тому що там в принципі латати не було чого. Але це евакуаційна дорога – перш за все, для наших цивільних людей, тому ми мали її зробити. І, знову ж таки, на це виділяло кошти Міністерство інфраструктури – і за це ми їм, звичайно, дуже дякуємо”, – сказав Синєгубов під час брифінгу 4 березня.

Він пояснив, що зараз у пріоритеті для ремонту в Харківській області дороги державного значення. А також – евакуаційні шляхи, дороги, якими забезпечують логістику для військових та евакуацію поранених як військових, так і цивільних.

“Це, звичайно, М-03 (Київська траса – Ред.), інші дороги, які постраждали досить серйозно. Ми згадуємо такі руйнування позаминулого року, тому що зима також була відносно важка. Однак ця зима була, якщо аналізувати останні 20 років, дещо аномальною”, – прокоментував начальник ХОВА.

За наведеною Синєгубовим оцінкою, наразі потреба регіону у фінансуванні для поточного ремонту місцевих доріг – 300 мільйонів гривень. І не йдеться про повне відновлення всього розбитого, тільки про найбільш необхідні роботи.