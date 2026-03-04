Капитальный ремонт дорог на Харьковщине: когда его проводят, пояснили в ХОВА

В основном дороги на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения РФ только латают. Однако в некоторых случаях проводят основательные работы. Почему, объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Капитальный ремонт мы делали некоторых местных дорог, некоторых километров, потому что иной вид ремонта там просто нельзя применить, потому что там, в принципе, дороги нет уже. Как по Барвенковскому направлению. Там 11 километров был именно капитальный ремонт, потому что там в принципе латать было нечего. Но это эвакуационная дорога – прежде всего, для наших гражданских людей, поэтому мы должны ее сделать. И, опять же, на это выделяло средства Министерство инфраструктуры – и за это мы их, конечно, очень благодарим», — сказал Синегубов во время брифинга 4 марта.

Он пояснил, что сейчас в приоритете для ремонта в Харьковской области — дороги государственного значения. А также — эвакуационные пути, дороги, по которым обеспечивают логистику для военных и эвакуацию раненых как военных, так и гражданских.

«Это, конечно, М-03 (Киевская трасса — Ред.), другие дороги, пострадавшие достаточно серьезно. Мы вспоминаем такие разрушения в позапрошлом году, потому что зима также была относительно тяжелая. Однако эта зима была, если анализировать последние 20 лет, несколько аномальной», — прокомментировал начальник ХОВА.

По приведенной Синегубовым оценке, сейчас потребность региона в финансировании для текущего ремонта местных дорог — 300 миллионов гривен. И речь не идет о полном восстановлении всего разбитого, только о наиболее необходимых работах.