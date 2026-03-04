Капитальный ремонт дорог на Харьковщине: когда его проводят, пояснили в ХОВА
В основном дороги на Харьковщине с начала полномасштабного вторжения РФ только латают. Однако в некоторых случаях проводят основательные работы. Почему, объяснил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Капитальный ремонт мы делали некоторых местных дорог, некоторых километров, потому что иной вид ремонта там просто нельзя применить, потому что там, в принципе, дороги нет уже. Как по Барвенковскому направлению. Там 11 километров был именно капитальный ремонт, потому что там в принципе латать было нечего. Но это эвакуационная дорога – прежде всего, для наших гражданских людей, поэтому мы должны ее сделать. И, опять же, на это выделяло средства Министерство инфраструктуры – и за это мы их, конечно, очень благодарим», — сказал Синегубов во время брифинга 4 марта.
Он пояснил, что сейчас в приоритете для ремонта в Харьковской области — дороги государственного значения. А также — эвакуационные пути, дороги, по которым обеспечивают логистику для военных и эвакуацию раненых как военных, так и гражданских.
«Это, конечно, М-03 (Киевская трасса — Ред.), другие дороги, пострадавшие достаточно серьезно. Мы вспоминаем такие разрушения в позапрошлом году, потому что зима также была относительно тяжелая. Однако эта зима была, если анализировать последние 20 лет, несколько аномальной», — прокомментировал начальник ХОВА.
Читайте также: Что творится с дорогой на выезде из Харькова, починят ли ее, сообщил Гололобов
По приведенной Синегубовым оценке, сейчас потребность региона в финансировании для текущего ремонта местных дорог — 300 миллионов гривен. И речь не идет о полном восстановлении всего разбитого, только о наиболее необходимых работах.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: барвенково, дороги, новости Харькова, ремонт, синегубов, эвакуация;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Капитальный ремонт дорог на Харьковщине: когда его проводят, пояснили в ХОВА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 4 марта 2026 в 15:48;