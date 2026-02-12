Где было сложнее на Харьковщине, сообщил утром Генштаб

В течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали десять боев, передает Генштаб ВСУ. И уточняет: напряженнее было на севере области.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили девять атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка.

Тогда как на Купянщине быль лишь один бой в районе Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив восемь ракет, 90 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7976 дронов-камикадзе и осуществил 3488 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие: