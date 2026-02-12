Новости Харькова — главное за 12 февраля: ситуация со светом, атака на Лозовую

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

21:52

Итоги суток в видеодайджесте

17:16

Восемь атак военных РФ зафиксировал на Харьковщине по состоянию на 16:00 Генштаб ВСУ

▪️На Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в сторону населенных пунктов Волчанск, Охримовка и Колодезное. Одна попытка россиян улучшить свои позиции продолжается.

▪️На Купянском направлении военные РФ один раз пытались продвигаться в районе Песчаного.

16:47

Из-за короткого замыкания в Харькове бушевал пожар в многоэтажке

Сообщение о возгорании в 9-этажном доме по улице Майка Йогансена в Киевском районе спасатели получили 12 февраля в 15:02, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже.

«Огонь охватил домашние вещи на площади 3 м кв», — отметили в ГСЧС.

Возгорание оперативно удалось локализовать. Огонь не перебросился на соседние квартиры, пострадавших не было. Полностью потушили пожар в 15:44.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электросети.

13:52

«Больше электроэнергии взять неоткуда» — облэнерго об отключениях в Харькове

Сейчас Харьковщина не получает достаточного объема электроэнергии, объяснил пресс-секретарь АО «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко во время брифинга 12 февраля.

«Мы получаем очень ограниченный объем электроэнергии. На что он тратится? Во-первых, электроэнергия направляется на критическую инфраструктуру. И, безусловно, получают потребление харьковчане и жители области», — отметил Скичко.

По его словам, сейчас в области действуют почасовые графики отключений, их продолжительность составляет около 16,5 часа в сутки. Также в Харькове и области вводятся аварийные графики.

«Потому что система передачи не может предоставить харьковскому региону достаточное количество электроэнергии. Это связано с постоянными ударами по объектам энергетики. Само энергооборудование Харьковоблэнерго может распределить всем потребителям достаточное количество, но оно не поступает в нужном количестве именно в регион. Поэтому мы работаем над тем, чтобы обеспечить все те категории, которые я перечислил, электроэнергией хотя бы на несколько часов в сутки. Больше электроэнергии, к сожалению, сегодня взять нам неоткуда», — подчеркнули в облэнерго.

12:09

Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой до 40 тысяч гривен

По состоянию на 12 февраля в Харьковской области актуальны 2312 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

09:03

Два десятка людей, в том числе дети, пострадали от обстрелов оккупантов

Трое людей погибли из-за «прилетов» на Харьковщине, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди 20 пострадавших – двое детей.

«Возле с. Бригадировка Балаклейской громады погибла 63-летняя женщина, пострадали мужчины 59, 49 и 44 лет; в пос. Золочев пострадали 14-летний и 15-летний парни; в г. Барвенково пострадали женщины 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 лет и 27-летний мужчина; в г. Лозовая погибли 55-летний мужчина и 88-летняя женщина, пострадали мужчины 49, 41, 59 лет и женщины 78, 64, 52 лет», – рассказал начальник ХОВА.

Россияне выпустили по области за сутки такое вооружение:

три ракеты (тип устанавливается);

восемь КАБ;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

два БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

15 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе поврежден частный дом и авто.

«В Харьковском районе поврежден автобус (с. Русская Лозовая), дом, ферма (с. Южное), частный дом (с. Новая Казачья); в Лозовском районе повреждены четыре частных дома, два гаража, складское здание (г. Лозовая); в Чугуевском районе повреждено здание (с. Кочеток)», – добавил Синегубов.

08:17

Где было сложнее на Харьковщине, сообщил утром Генштаб

В течение минувших суток в Харьковской области зафиксировали десять боев, передает Генштаб ВСУ. И уточняет: напряженнее было на севере области.

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили девять атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка.

Тогда как на Купянщине быль лишь один бой в районе Новоосиново.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения. По уточненной информации, вчера противник нанес три ракетных удара, применив восемь ракет, 90 авиационных ударов, сбросил 246 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 7976 дронов-камикадзе и осуществил 3488 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ГШ.

07:30

Аварийные отключения начались утром в Харькове и области

Сегодня, 12 февраля, в Харькове и области ввели графики аварийных отключений. Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме, пишут в АО «Харьковоблэнерго». Одновременно продолжают действовать и графики почасовых отключений, акцентировали энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим», – добавили в облэнерго.