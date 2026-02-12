Из-за короткого замыкания в Харькове бушевал пожар в многоэтажке (фото)

Сообщение о возгорании в 9-этажном доме по улице Майка Йогансена в Киевском районе спасатели получили 12 февраля в 15:02, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Пожар произошел в квартире на девятом этаже.

«К месту вызова были направлены три отделения спасателей и пожарная автолестница. К моменту их прибытия огонь охватил домашние вещи на площади 3 м кв», — отметили в ГСЧС.

Возгорание оперативно удалось локализовать. Огонь не перебросился на соседние квартиры, пострадавших не было. Полностью потушили пожар в 15:44.

По предварительным данным, причина пожара — короткое замыкание электросети.

