Два десятка людей, в том числе дети, пострадали от обстрелов оккупантов

Трое людей погибли из-за «прилетов» на Харьковщине, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Среди 20 пострадавших – двое детей.

«Возле с. Бригадировка Балаклейской громады погибла 63-летняя женщина, пострадали мужчины 59, 49 и 44 лет; в пос. Золочев пострадали 14-летний и 15-летний парни; в г. Барвенково пострадали женщины 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 лет и 27-летний мужчина; в г. Лозовая погибли 55-летний мужчина и 88-летняя женщина, пострадали мужчины 49, 41, 59 лет и женщины 78, 64, 52 лет», – рассказал начальник ХОВА.

Россияне выпустили по области за сутки такое вооружение:

три ракеты (тип устанавливается);

восемь КАБ;

девять БпЛА типа «Герань-2»;

БпЛА типа «Ланцет»;

два БпЛА типа «Молния»;

пять fpv-дронов;

15 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Богодуховском районе поврежден частный дом и авто.

«В Харьковском районе поврежден автобус (с. Русская Лозовая), дом, ферма (с. Южное), частный дом (с. Новая Казачья); в Лозовском районе повреждены четыре частных дома, два гаража, складское здание (г. Лозовая); в Чугуевском районе повреждено здание (с. Кочеток)», – добавил Синегубов.