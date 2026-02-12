Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів

Троє людей загинули через “прильоти” на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед 20 постраждалих – двоє дітей.

“Біля с. Бригадирівка Балаклійської громади загинула 63-річна жінка, постраждали чоловіки 59, 49 і 44 років; у сел. Золочів постраждали 14-річний і 15-річний хлопці; у м. Барвінкове постраждали жінки 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 років та 27-річний чоловік; у м. Лозова загинули 55-річний чоловік і 88-річна жінка, постраждали чоловіки 49, 41, 59 років та жінки 78, 64, 52 років”, – розповів начальник ХОВА.

Росіяни випустили по області за добу таке озброєння:

три ракети (тип встановлюється);

вісім КАБ;

дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА типу «Молния»;

п’ять fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок та авто.

“В Харківському районі пошкоджено автобус (с. Руська Лозова), будинок, ферму (с. Південне), приватний будинок (с. Нова Козача); у Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 гаражі, складську будівлю (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено будівлю (с. Кочеток)“, – додав Синєгубов.