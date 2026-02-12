Live

Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів

Події 08:53   12.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів

Троє людей загинули через “прильоти” на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед 20 постраждалих – двоє дітей.

“Біля с. Бригадирівка Балаклійської громади загинула 63-річна жінка, постраждали чоловіки 59, 49 і 44 років; у сел. Золочів постраждали 14-річний і 15-річний хлопці; у м. Барвінкове постраждали жінки 63, 62, 57, 48, 44, 33, 34, 33 років та 27-річний чоловік; у м. Лозова загинули 55-річний чоловік і 88-річна жінка, постраждали чоловіки 49, 41, 59 років та жінки 78, 64, 52 років”, – розповів начальник ХОВА.

Росіяни випустили по області за добу таке озброєння:

  • три ракети (тип встановлюється);
  • вісім КАБ;
  • дев’ять БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • два БпЛА типу «Молния»;
  • п’ять fpv-дронів;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Богодухівському районі пошкоджений приватний будинок та авто.

“В Харківському районі пошкоджено автобус (с. Руська Лозова), будинок, ферму (с. Південне), приватний будинок (с. Нова Козача); у Лозівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 гаражі, складську будівлю (м. Лозова); у Чугуївському районі пошкоджено будівлю (с. Кочеток)“, – додав Синєгубов.

Читайте також: У Барвінковому 13 постраждалих: РФ била по магазину (фото)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
Перший підземний дитсадок Харкова: скільки можуть переплатити, порахував ХАЦ
13.02.2026, 19:46
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
З відлигою дороги Харківщини стрімко руйнуються: де вже латають ями (фото)
13.02.2026, 17:27
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
Чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві 75-річної матері
13.02.2026, 15:31
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
Спортзал одного з вишів горів вранці у Харкові: відома причина пожежі (фото)
13.02.2026, 13:42
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
Небезпечна погода: про що попередили синоптики жителів Харкова та області
13.02.2026, 14:45
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
На якому етапі відновлення пошкоджених будинків на Північній Салтівці (фото)
13.02.2026, 13:15

Новини за темою:

13.02.2026
У Золочеві через “прильоти” постраждала дівчинка, а Лозова залишилася без води
12.02.2026
Комбінована атака на Лозову тривала вночі майже три години
12.02.2026
Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів
11.02.2026
Синєгубов поінформував про наслідки ударів по області
10.02.2026
Синєгубов: троє дітей постраждали від обстрілів РФ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Два десятки людей, у тому числі діти, постраждали від обстрілів окупантів», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2026 в 08:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє людей загинули через “прильоти” на Харківщині, передає начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед 20 постраждалих – двоє дітей.".